Попова рассказала о возрасте большинства умерших пациентов с COVID-19

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Более 80% от общего числа умерших пациентов с коронавирусом в России — люди старше 65 лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова рассказала о возрасте большинства умерших пациентов с COVID-19
  • Reuters

«У нас есть группа лиц старше 65 лет, которые тоже, к сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации составляют больше 80% от общего числа всех погибших от коронавирусной инфекции», — приводит её слова РИА Новости.

Также Попова назвала управляемой и стабилизирующейся эпидемиологическую ситуацию в России.

По её словам, иммунитет к коронавирусу может формироваться у людей, которые переносят инфекцию бессимптомно.

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