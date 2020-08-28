Попова рассказала о возрасте большинства умерших пациентов с COVID-19
- Reuters
«У нас есть группа лиц старше 65 лет, которые тоже, к сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации составляют больше 80% от общего числа всех погибших от коронавирусной инфекции», — приводит её слова РИА Новости.
Также Попова назвала управляемой и стабилизирующейся эпидемиологическую ситуацию в России.
По её словам, иммунитет к коронавирусу может формироваться у людей, которые переносят инфекцию бессимптомно.