Попова рассказала, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

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Иммунитет к коронавирусу может формироваться у людей, которые переносят инфекцию бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова рассказала, у кого формируется иммунитет к коронавирусу
  • РИА Новости

Во время выступления на Совете ректоров она рассказала, что в 27 субъектах России проведено серопревалентное исследование, охватившее более 70 тыс. человек.

«И мы сегодня можем сказать, что иммунитет формируется у тех, у кого не было клинических проявлений. В первую очередь у детей, до 40% (детей мы берём до 18 лет) имеют иммунитет постинфекционный. При этом клинических признаков у них не было», — цитирует Попову ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, что в восьми российских регионах популяционный иммунитет к коронавирусу превысил 25%.

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