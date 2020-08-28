Попова назвала управляемой эпидемиологическую ситуацию в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала управляемой и стабилизирующейся эпидемиологическую ситуацию в России.
Попова назвала управляемой эпидемиологическую ситуацию в России
  • РИА Новости

«Я бы хотела обратить ваше внимание, что эпидпроцесс в России абсолютно управляем. Мы это понимаем, как это делать. Сегодняшняя ситуация оценивается как стабилизирующаяся», — приводит ТАСС её слова во время выступления на Совете ректоров.

Попова подчеркнула, что в стране в 60 раз снизились темпы прироста инфицированных по сравнению с показателями конца марта. 

Ранее в Роспотребнадзоре назвали регионы с наибольшей долей людей с антителами к коронавирусу.

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