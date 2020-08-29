В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года
  • Pixabay

В своём обращении законодатель напомнил, что в России по-прежнему ежедневно выявляется более 4 тыс. случаев COVID-19.

При этом, по данным Сухарева, многие эксперты, в том числе зарубежные, отмечали, что заведения, предоставляющие услуги караоке, несут повышенную опасность передачи и распространения этого заболевания.

«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — написано в тексте обращения.

При этом, как отметил Сухарев, в случае принятия инициативы данные заведения смогут продолжить оказывать услуги по организации общественного питания.

Ранее в Общественной палате выступили с предложением ограничить работу кальянных в России до конца года. 

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