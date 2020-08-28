Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 210 тысяч

В Москве выздоровели ещё 1280 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1280 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 210 908», — цитируют «Известия» Ракову.

Накануне в столице от коронавируса выздоровели 1435 человек.

Ранее доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.