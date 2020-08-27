В НАО продлили режим повышенной готовности до 30 сентября
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«Режим повышенной готовности в Ненецком округе продлён до 30 сентября», — говорится в сообщении на сайте администрации региона.
Данная мера подразумевает запрет на массовые мероприятия, необходимость тестирования на коронавирус перед приездом в округ или соблюдение двухнедельной самоизоляции.
С 1 сентября в регионе возобновятся медосмотры и плановая диспансеризация.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в восьми российских регионах популяционный иммунитет к коронавирусу превысил 25%.