В НАО продлили режим повышенной готовности до 30 сентября

Режим повышенной готовности который был введён в Ненецком автономном округе (НАО) в связи с пандемией коронавируса, продлён до 30 сентября.

«Режим повышенной готовности в Ненецком округе продлён до 30 сентября», — говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Данная мера подразумевает запрет на массовые мероприятия, необходимость тестирования на коронавирус перед приездом в округ или соблюдение двухнедельной самоизоляции.

С 1 сентября в регионе возобновятся медосмотры и плановая диспансеризация.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в восьми российских регионах популяционный иммунитет к коронавирусу превысил 25%.