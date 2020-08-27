В НАО продлили режим повышенной готовности до 30 сентября

Короткая ссылка
Режим повышенной готовности который был введён в Ненецком автономном округе (НАО) в связи с пандемией коронавируса, продлён до 30 сентября.
В НАО продлили режим повышенной готовности до 30 сентября
  • globallookpress.com

«Режим повышенной готовности в Ненецком округе продлён до 30 сентября», — говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Данная мера подразумевает запрет на массовые мероприятия, необходимость тестирования на коронавирус перед приездом в округ или соблюдение двухнедельной самоизоляции.

С 1 сентября в регионе возобновятся медосмотры и плановая диспансеризация.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в восьми российских регионах популяционный иммунитет к коронавирусу превысил 25%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить