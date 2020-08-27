В Ленинградской области учителей проверят на коронавирусную инфекцию

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В Ленинградской области стартовало массовое тестирование учителей на коронавирусную инфекцию.
В Ленинградской области учителей проверят на коронавирусную инфекцию
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Мы запустили исследования на COVID-19 для учителей, чтобы уверенно вступить в новый учебный год и максимально обезопасить деятельность образовательных организаций», — цитирует kp.ru губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В общей сложности планируется провести около 15 тыс. исследований и охватить педагогов из всех школ региона. Чтобы успеть к началу учебного года, тестирования будут проводить и в субботу.

Ранее телеканал «360» сообщал, что министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, какие меры санитарной безопасности будут действовать в школах с 1 сентября.

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