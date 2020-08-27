В Москве состоится серия кинопоказов RTД

В кинотеатре парка культуры и отдыха «Фили» в пятницу, 28 августа, стартует месяц документального кино RTД.

Серию кинопоказов из восьми картин откроет фильм RTД «Дикие и свободные», который рассказывает о сотрудниках и экспертах фонда, посвятивших свою жизнь сохранению редких видов диких животных: амурских тигров, соколов-балобанов, белых медведей и моржей.

Съёмки проходили в Приморском крае, Южной Сибири и на Чукотке, а озвучил фильм Николай Дроздов.

Начало показа — в 20:30, вход свободный.

В парке «Фили» — месяц документального кино RTД. 28 августа в 20:30 смотрите фильм «Дикие и свободные» — о сохранении в России редких видов животных. Фильм озвучивал Николай Дроздов. Вход свободный pic.twitter.com/prnzBadpdK — @rtd_rus (@rtd_rus) August 27, 2020

Документальный фильм RTД «Дикие и свободные» в январе вышел в широкий прокат.

Подробнее о фильме — в материале RT.