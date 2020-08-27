В Москве состоится серия кинопоказов RTД

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В кинотеатре парка культуры и отдыха «Фили» в пятницу, 28 августа, стартует месяц документального кино RTД.
В Москве состоится серия кинопоказов RTД

    Серию кинопоказов из восьми картин откроет фильм RTД «Дикие и свободные», который рассказывает о сотрудниках и экспертах фонда, посвятивших свою жизнь сохранению редких видов диких животных: амурских тигров, соколов-балобанов, белых медведей и моржей.

    Съёмки проходили в Приморском крае, Южной Сибири и на Чукотке, а озвучил фильм Николай Дроздов.

    Начало показа — в 20:30, вход свободный.

    Документальный фильм RTД «Дикие и свободные» в январе вышел в широкий прокат.

    Подробнее о фильме — в материале RT.

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