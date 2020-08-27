В России за сутки выявлено 4711 новых случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 4711 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 975 576, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
В России за сутки выявлено 4711 новых случаев коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«За последние сутки в России выявлено 4711 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Накануне было выявлено 4676 случаев.

Ранее стало известно, что в России проведено уже более 35 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией коронавируса.

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