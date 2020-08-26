Более 10,5 тысячи российских военнослужащих вылечились от коронавируса
- РИА Новости
«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровел 71 военнослужащий. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 10 517 человек», — указывается в заявлении.
В Минобороны отметили, что более 34,4 тыс. военнослужащих были сняты с медицинского контроля по COVID-19.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу осмотрел многофункциональный медицинский центр в Петропавловске-Камчатском.
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.