Более 10,5 тысячи российских военнослужащих вылечились от коронавируса

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Более 10,5 тыс. российских военнослужащих выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Это следует из информационного бюллетеня Минобороны России.
Более 10,5 тысячи российских военнослужащих вылечились от коронавируса
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровел 71 военнослужащий. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 10 517 человек», — указывается в заявлении.

В Минобороны отметили, что более 34,4 тыс. военнослужащих были сняты с медицинского контроля по COVID-19.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу осмотрел многофункциональный медицинский центр в Петропавловске-Камчатском.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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