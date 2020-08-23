Более 10,3 тысячи военных России вылечились от коронавируса

Более 10,3 тыс. российских военнослужащих выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19, следует из информационного бюллетеня Минобороны России.

«Общая численность выздоровевших в Вооружённых Силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 10 349 человек», — говорится в сообщении.

В частности, за сутки вылечились 25 военнослужащих.

В то же время коронавирус выявлен у 750 военнослужащих в органах военного управления, объединениях и частях, а также у 133 военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях и 132 сотрудников гражданского персонала.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу осмотрел многофункциональный медицинский центр в Петропавловске-Камчатском.