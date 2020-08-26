Эксперт дал рекомендации по хранению персональных данных в телефоне

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Анастасия Румянцева
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с RT рассказал, что, помимо смс-сообщений, россиянам обязательно стоит удалять со смартфона переписки, в которых есть фото документов.
Эксперт дал рекомендации по хранению персональных данных в телефоне
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Власов подчеркнул, что у многих телефоны становятся хранилищем огромного набора персональных данных.

«За которыми охотятся тем или иным способом злоумышленники, пытаясь получить доступ к вашим данным. Например, рассылая всякие сообщения, где надо перейти по ссылке, или промокод получить... Чем меньше у вас хранится чувствительной информации в телефоне, тем лучше», — отметил специалист.

По словам эксперта, что касается сообщений от банков, надо удалять логины и пароли, приходящие в сообщениях.

«Те одноразовые пароли, которые приходят для подтверждения транзакции, можно и не удалять особо, хотя чем меньше хранится всяких историй в вашем телефоне, тем лучше. Бывают такие случаи, когда вам срочно надо послать скан первой странички паспорта, или фотографию вашего СНИЛС, или пенсионной карты, многие этим пользуются», — отметил он.

Власов добавил, что многие пересылают такие данные, используя различные мессенджеры или электронную почту. 

«С одной стороны, этого лучше не делать, а если есть необходимость, то отправили — удалили. Вы забываете о том, что это у вас болтается в почте, или в соцсетях, или в смс-сообщениях, а если злоумышленники получат доступ к вашему любому электронному устройству, это грозит неприятностями», —  заключил эксперт.

Ранее директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал «Прайму», что хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя.

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