В России за сутки умерли 115 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались ещё 115 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 16 683, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Накануне умерли 120 пациентов с коронавирусом.

В середине августа аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал Nation News сообщения американских учёных о том, что рентгеновское излучение в малых дозах может вылечить коронавирусную пневмонию.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев в беседе с НСН оценил заявление Роспотребнадзора о том, что увеличение числа компьютерных томографий приводит к дополнительному облучению населения и может потенциально вызывать радиационно-индуцированные заболевания.