В России за сутки умерли 115 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
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Накануне умерли 120 пациентов с коронавирусом.
В середине августа аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал Nation News сообщения американских учёных о том, что рентгеновское излучение в малых дозах может вылечить коронавирусную пневмонию.
Ранее врач-онколог Андрей Пылев в беседе с НСН оценил заявление Роспотребнадзора о том, что увеличение числа компьютерных томографий приводит к дополнительному облучению населения и может потенциально вызывать радиационно-индуцированные заболевания.