В Новосибирске задержан подозреваемый в нападениях на женщин в парке

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В Новосибирске задержали мужчину, который подозревается в нападениях на женщин в парке города.
В Новосибирске задержан подозреваемый в нападениях на женщин в парке
  • РИА Новости

Как сообщили в СК, речь идёт о парке «Березовая роща» в Дзержинском районе Новосибирска.

Задержанный — ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

В конце июня сообщалось, что сантехник из Подмосковья, ранее задержанный по подозрению в совершении серии убийств и изнасилований, признался в совершении ещё двух аналогичных преступлений.

6 июля стало известно, что подозреваемый найден мёртвым в СИЗО.

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