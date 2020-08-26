В Новосибирске задержан подозреваемый в нападениях на женщин в парке

В Новосибирске задержали мужчину, который подозревается в нападениях на женщин в парке города.

Как сообщили в СК, речь идёт о парке «Березовая роща» в Дзержинском районе Новосибирска.

Задержанный — ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

В конце июня сообщалось, что сантехник из Подмосковья, ранее задержанный по подозрению в совершении серии убийств и изнасилований, признался в совершении ещё двух аналогичных преступлений.

6 июля стало известно, что подозреваемый найден мёртвым в СИЗО.