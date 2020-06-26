Сантехник из Подмосковья признался ещё в двух убийствах

В Московской области сантехник, ранее задержанный по подозрению в совершении серии убийств и изнасилований, признался в совершении ещё двух аналогичных преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«Подозреваемый в ходе допроса признался следователю, что в сентябре и октябре 2019 года совершил изнасилование и убийство двух женщин 1940 и 1950 годов рождения», — заявили в СК.

В сообщении говорится, что преступления были совершены по той же схеме, что и остальные, — подозреваемый проникал в квартиры на первых этажах через окно, душил жертв и совершал насильственный половой акт.

Как передаёт РИА Новости, подозреваемый — сантехник одного из подмосковных ЖЭО.

Ранее сообщалось, что подозреваемый признался в семи преступлениях. Он находится под стражей.