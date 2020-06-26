Сантехник из Подмосковья признался ещё в двух убийствах

Короткая ссылка
В Московской области сантехник, ранее задержанный по подозрению в совершении серии убийств и изнасилований, признался в совершении ещё двух аналогичных преступлений.
Сантехник из Подмосковья признался ещё в двух убийствах
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«Подозреваемый в ходе допроса признался следователю, что в сентябре и октябре 2019 года совершил изнасилование и убийство двух женщин 1940 и 1950 годов рождения», — заявили в СК.

В сообщении говорится, что преступления были совершены по той же схеме, что и остальные, — подозреваемый проникал в квартиры на первых этажах через окно, душил жертв и совершал насильственный половой акт.

Как передаёт РИА Новости, подозреваемый — сантехник одного из подмосковных ЖЭО.

Ранее сообщалось, что подозреваемый признался в семи преступлениях. Он находится под стражей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить