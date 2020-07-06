Признавшийся в серии убийств сантехник из Подмосковья найден мёртвым

Сантехник из Каширы, подозреваемый в серии убийств и изнасилований, найден мёртвым в СИЗО. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«6 июля в камере следственного изолятора обнаружено тело 53-летнего жителя города Каширы, обвиняемого в совершении убийства женщины. Погибший также подозревался в совершении серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского городских округов», — сказала Врадий.

По предварительным данным, мужчина умер от механической асфиксии (удушения).

По данным следствия, в 2010—2020 годы мужчина убивал и насиловал женщин.

В конце июня сообщалось, что сантехник, ранее задержанный по подозрению в совершении серии убийств и изнасилований, признался в совершении ещё двух аналогичных преступлений.