Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

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Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными
  • globallookpress.com

Об этом рассказал директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев.

«Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить смс со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их», — сказал он «Прайму».

По словам Косарева, следует также защитить информацию на устройстве паролем, это может быть и отпечаток пальца или Face ID.

В апреле в Сбербанке рассказали, что злоумышленники стали использовать ситуацию с пандемией для мошеннических действий с целью кражи персональных данных и денежных средств россиян.

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