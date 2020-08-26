Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.

Об этом рассказал директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев.

«Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить смс со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их», — сказал он «Прайму».

По словам Косарева, следует также защитить информацию на устройстве паролем, это может быть и отпечаток пальца или Face ID.

В апреле в Сбербанке рассказали, что злоумышленники стали использовать ситуацию с пандемией для мошеннических действий с целью кражи персональных данных и денежных средств россиян.