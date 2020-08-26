Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными
- globallookpress.com
Об этом рассказал директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев.
«Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить смс со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их», — сказал он «Прайму».
По словам Косарева, следует также защитить информацию на устройстве паролем, это может быть и отпечаток пальца или Face ID.
В апреле в Сбербанке рассказали, что злоумышленники стали использовать ситуацию с пандемией для мошеннических действий с целью кражи персональных данных и денежных средств россиян.