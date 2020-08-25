В Москве ещё 1155 пациентов выздоровели от COVID-19

В Москве после коронавируса выздоровели ещё 1155 пациентов.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1155 пациентов. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 206 804», — сообщила Ракова.

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