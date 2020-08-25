В России число вылечившихся от коронавируса достигло почти 780 тысяч

За прошедшие сутки в России выписали 6652 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 779 747 человек.

Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Накануне были выписаны 2456 человек.

Ранее в центре имени Гамалеи рассказали, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся примерно через месяц после того, как будет произведено необходимое количество вакцины.

Вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН дал прогноз на осень. По его словам, масочный режим в случае сохранения будет препятствовать распространению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём.