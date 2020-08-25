В Общественной палате оценили идею переноса на октябрь начала учёбы

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Анастасия Румянцева
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Василия Власова рассмотреть возможность переноса начала учебного года на октябрь из-за эпидемической ситуации.
В Общественной палате оценили идею переноса на октябрь начала учёбы
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Волынец подчеркнула, что если переносить на месяц начало учебного года, то предполагается, что в этот период дети будут заниматься дистанционно. Она отметила, что и родители, и сами ученики всё-таки уже хотят вернуться к обучению в школе. 

«Я считаю, что те меры, которые сегодня приняты на высшем уровне, вполне достаточны, а это, например, закрытие класса на карантин, если хотя бы один ребёнок заболел коронавирусом. Также в школе будут смещены перемены, отменены переходы из кабинета в кабинет у старшеклассников, потому что начальная школа и так занимается в одном кабинете. Также они будут приходить в столовую в строго отведённое время», — добавила Волынец.

По её словам, «идея Власова, при всех благих намерениях, вряд ли будет поддержана». 

«Все понимают, что, помимо мер профилактики, надо укреплять иммунитет. Ребёнку, помимо того, чтобы оставаться здоровым, необходимо двигаться, необходимо общаться со сверстниками... Будем рассчитывать, что количество заболевших будет снижаться, но в случае изменения ситуации, конечно, стоит реагировать», — заключила она.

Ранее Власов предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову рассмотреть возможность переноса начала учебного года на октябрь из-за эпидемической ситуации.

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