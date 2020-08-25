Число заболевших COVID-19 в интернате в Хабаровском крае достигло 195

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре достигло 195.

«На сегодняшний день в стационарном учреждении COVID-19 лабораторно подтверждён у 195 человек, в том числе у 27 работников. Всего в доме-интернате 414 постояльцев... У большинства заболевание проходит бессимптомно», — приводит Интерфакс заявление пресс-службы правительства Хабаровского края.

Ранее в доме престарелых в Хабаровском крае выявили вспышку коронавируса.

В учреждении организовано ежедневное медицинское наблюдение за лицами, контактировавшими с больными, проводятся термометрия и врачебный осмотр всех постояльцев.