Число заболевших COVID-19 в интернате в Хабаровском крае достигло 195

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Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре достигло 195.
Число заболевших COVID-19 в интернате в Хабаровском крае достигло 195
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«На сегодняшний день в стационарном учреждении COVID-19 лабораторно подтверждён у 195 человек, в том числе у 27 работников. Всего в доме-интернате 414 постояльцев... У большинства заболевание проходит бессимптомно», — приводит Интерфакс заявление пресс-службы правительства Хабаровского края.

Ранее в доме престарелых в Хабаровском крае выявили вспышку коронавируса.

В учреждении организовано ежедневное медицинское наблюдение за лицами, контактировавшими с больными, проводятся термометрия и врачебный осмотр всех постояльцев.

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