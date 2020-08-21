В доме престарелых в Хабаровском крае выявили вспышку коронавируса

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У постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. 75 человек с признаками ОРВИ госпитализированы, сообщило правительство Хабаровского края.
В доме престарелых в Хабаровском крае выявили вспышку коронавируса
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«20 августа по итогам тестирования на новую коронавирусную инфекцию выявлены положительные результаты среди постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре», — говорится в сообщении.

75 человек были доставлены в городскую больницу №2, добавили в краевом правительстве.

В учреждении организовано ежедневное медицинское наблюдение за лицами, контактировавшими с больными, проводится термометрия и врачебный осмотр всех постояльцев.

Кроме того, организовано питание в комнатах и введён масочный режим.

В город направлена главный инфекционист Хабаровского края Анна Кузнецова.

В июле в Якутии организовали проверку в психоневрологическом интернате из-за случая коронавируса, несмотря на действующий с 10 апреля режим изоляции.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.

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