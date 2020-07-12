В психинтернате Якутии проводят проверку из-за случая коронавируса
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии.
«Оперативный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Саха (Якутия) информирует о проводимой второй день служебной проверке в ГБУ РС(Я) «Томмотский психоневрологический интернат» в связи с выявлением в интернате, несмотря на введённый с 10 апреля режим изоляции, случая заражения новой коронавирусной инфекцией», — говорится в пресс-релизе.
Директор интерната отстранён от служебных обязанностей на время проверки.
В учреждении работают медики. Круг лиц, контактировавших с заболевшим, изолирован.
В конце мая в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области выявили 408 заболевших новым коронавирусом сотрудников и подопечных.
URA.RU также передавало, что все социальные учреждения Челябинской области закрыли на карантин.