В психинтернате Якутии проводят проверку из-за случая коронавируса

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В психоневрологическом интернате в Якутии проводят служебную проверку из-за выявления случая коронавирусной инфекции COVID-19, несмотря на действующий с 10 апреля режим изоляции.
В психинтернате Якутии проводят проверку из-за случая коронавируса
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии.

«Оперативный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Саха (Якутия) информирует о проводимой второй день служебной проверке в ГБУ РС(Я) «Томмотский психоневрологический интернат» в связи с выявлением в интернате, несмотря на введённый с 10 апреля режим изоляции, случая заражения новой коронавирусной инфекцией», — говорится в пресс-релизе.

Директор интерната отстранён от служебных обязанностей на время проверки.

В учреждении работают медики. Круг лиц, контактировавших с заболевшим, изолирован.

В конце мая в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области выявили 408 заболевших новым коронавирусом сотрудников и подопечных.

URA.RU также передавало, что все социальные учреждения Челябинской области закрыли на карантин.

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