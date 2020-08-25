В Минобороны представили концепцию перспективного двухзвенного танка

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В Минобороны рассказали о концепции нового перспективного двухзвенного танка, который после 2040-х годов должен заменить танк «Армата».
В Минобороны представили концепцию перспективного двухзвенного танка
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

В 38-м Научно-исследовательским испытательным институтом бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) считают, что «Армата» сможет оставаться актуальным в бою до 2040-х годов, однако уже сейчас необходимо разрабатывать «танк отдалённой перспективы».

«Такая боевая машина рассматривается сегодня специалистами 38-го института в варианте двухзвенной сочлененной конструкции. Передний боевой модуль может иметь отделение управления с тремя членами экипажа, находящимися в высокозащищенной бронированной капсуле», — приводит ТАСС слова замначальника НИИИ БТВТ полковника Евгения Губанова.

Кроме того, в боевой части танка будет размещаться необитаемая башня с  электротермохимической пушкой.

По словам специалиста, во втором звене танка будет находиться многотопливный газотурбинный двигатель на 3000 л. с.

О том, какие новинки представили на международном форуме «Армия-2020» — в материале RT.

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