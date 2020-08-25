Роспотребнадзор рассказал об изучении летучих мышей на COVID-19 в России

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Сотрудники Роспотребнадзора начали проводить в разных регионах России масштабное исследование летучих мышей на наличие коронавирусов.
Роспотребнадзор рассказал об изучении летучих мышей на COVID-19 в России
  • Reuters

«Научные сотрудники Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора проводят масштабное исследование на наличие коронавирусов (Coronaviridae) у летучих мышей, обитающих в разных регионах РФ: в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что главная задача данного исследования — оценить распространённость коронавирусов у летучих мышей и выявить степень их родства с известными ранее инфекциями

В июле стало известно, что российские учёные планируют исследовать геномы сибирских летучих мышей на наличие коронавируса.

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