В результате ДТП под Ростовом один человек погиб и шестеро пострадали
- РИА Новости
По предварительной информации, водитель Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Fiat.
«В результате ДТП погибла пассажирка Mercedes. Пострадали пассажир Mercedes — мужчина 1996 года рождения, водитель Fiat и четыре пассажира — женщины 1977, 1971, 1949 годов рождения и ребёнок 2018 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно о столкновении восьми автомобилей на КАД в Ленинградской области.