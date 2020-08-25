В результате ДТП под Ростовом один человек погиб и шестеро пострадали

В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Октябрьском районе Ростовской области погиб один человек и ещё шестеро пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД России.

РИА Новости

По предварительной информации, водитель Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Fiat. «В результате ДТП погибла пассажирка Mercedes. Пострадали пассажир Mercedes — мужчина 1996 года рождения, водитель Fiat и четыре пассажира — женщины 1977, 1971, 1949 годов рождения и ребёнок 2018 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее стало известно о столкновении восьми автомобилей на КАД в Ленинградской области.