В результате ДТП под Ростовом один человек погиб и шестеро пострадали

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В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Октябрьском районе Ростовской области погиб один человек и ещё шестеро пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД России.
В результате ДТП под Ростовом один человек погиб и шестеро пострадали
  • РИА Новости

По предварительной информации, водитель Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Fiat.

«В результате ДТП погибла пассажирка Mercedes. Пострадали пассажир Mercedes — мужчина 1996 года рождения, водитель Fiat и четыре пассажира — женщины 1977, 1971, 1949 годов рождения и ребёнок 2018 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно о столкновении восьми автомобилей на КАД в Ленинградской области.

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