В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

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При столкновении восьми автомобилей на КАД в Ленинградской области один человек погиб и шестеро получили ранения.
В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей
  • © РИА Новости / Геннадий Шишкин

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что бензовоз столкнулся с барьерным ограждением и выехал на внешнее кольцо КАД.

В районе происшествия образовался затор протяжённостью около четырёх километров.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП с маршруткой в Ленинградской области.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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