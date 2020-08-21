Три человека погибли в ДТП с маршруткой в Ленинградской области

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Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и маршрутки в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщает МЧС России.
Три человека погибли в ДТП с маршруткой в Ленинградской области
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«Произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля Chevrolet Lanos. В результате ДТП погибло три человека (все из легкового автомобиля, предварительно, взрослые)», — приводит сообщение РИА Новости.

По предварительным данным, в маршрутке пострадавших нет.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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