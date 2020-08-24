Суд отложил рассмотрение дела Михаила Ефремова до 31 августа
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Ефремова М.О. отложено на 31 августа 2020 года в 11:00 в связи с отсутствием адвоката», — говорится в сообщении.
Если суд не получит документы, подтверждающие наличие адвоката, он будет назначен судом в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом России.
В минувшую пятницу, 21 августа, стало известно, что Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который представлял его интересы в суде.
Также сообщалось, что в ходе заседания Ефремов заявил, что он «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье своего автомобиля в момент смертельного ДТП в центре Москвы.