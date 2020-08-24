В России скончались ещё 65 пациентов с коронавирусом
В России за сутки скончались ещё 65 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 16 448, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
- АГН «Москва»
Накануне умерли 73 пациента с коронавирусом.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах.
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