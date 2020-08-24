В России скончались ещё 65 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались ещё 65 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 16 448, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

АГН «Москва»