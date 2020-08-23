В России за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом

В России за сутки скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, увеличилось до 16 383.

Такие данные представил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Накануне в России умер 121 пациент с COVID-19.

В конце мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разделили все причины смертности, «которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19», на группы.

Вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН заявил, что масочный режим в случае его сохранения осенью будет препятствовать распространению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём.