В России за сутки скончался 121 пациент с коронавирусом

В России за сутки скончался 121 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, увеличилось до 16 310.

Такие данные представил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне в России умерли 90 пациентов с коронавирусом.

В конце мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разделили все причины смертности, «которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19», на группы.

Вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН заявил, что масочный режим в случае его сохранения осенью будет препятствовать распространению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём.