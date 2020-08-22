В России за сутки скончался 121 пациент с коронавирусом

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В России за сутки скончался 121 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, увеличилось до 16 310.
В России за сутки скончался 121 пациент с коронавирусом
  • РИА Новости

Такие данные представил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне в России умерли 90 пациентов с коронавирусом.

В конце мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разделили все причины смертности, «которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19», на группы.

Вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН заявил, что масочный режим в случае его сохранения осенью будет препятствовать распространению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём.

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