В России выросли продажи смарт-часов

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Александра Рыкова
В начале августа аналитики зафиксировали резкое увеличение продаж смарт-часов, в том числе детских гаджетов с функцией прослушивания. Об этом свидетельствует исследование IT-компании «Платформа ОФД», результаты которого есть в распоряжении RT.
В России выросли продажи смарт-часов
  • globallookpress.com

Так, с 1 по 12 августа продажи данной категории товаров выросли на 89% по сравнению с началом августа прошлого года.

При этом средний чек на покупку умных часов и браслетов составил 4200 рублей. Это на 16% ниже, чем за такой же период прошлого года.

Как отметили специалисты, в топ-покупок среди смарт-часов по объёму продаж вошли устройства на IOS, фитнес-браслеты на Android, а также детские умные часы на Android с функциями прослушивания и дистанционного контроля.

Такие устройства позволяют родителям отслеживать местоположение, историю перемещений детей, уведомлять о выходе ребёнка из разрешённой зоны, имеют кнопку SOS, пояснили специалисты.

Эксперты «Платформы ОФД» связывают высокий спрос на товары для контроля за детьми со стремлением родителей обезопасить детей от излишнего контента в смартфонах.

Также отмечается, что особый спрос на такие устройства заметен в крупных городах: почти 30% продаж умных часов для детей пришлись на Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Всего было проанализировано более 26 млрд кассовых чеков.

Ранее исследование специалистов РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета показало, какое время молодые люди могут пользоваться электронными гаджетами без вреда для здоровья.

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