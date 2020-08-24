СМИ рассказали о возможном возобновлении Россией полётов в семь стран

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Правительство России прорабатывает варианты расширения списка стран, с которыми планируется возобновление регулярного авиасообщения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах.
СМИ рассказали о возможном возобновлении Россией полётов в семь стран
  • Reuters

Отмечается, что в список собираются включить Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).

Поездки в страны ЕС будут носить единичный характер. Издание допускает, что их откроют по «швейцарскому» принципу, то есть для ограниченного круга пассажиров.

«Кроме того, основной доход от высокого сезона уже получен перевозчиками: авиабилеты и туры на конец августа и сентябрь распроданы, и роста спроса в случае открытия новых направлений в отрасли не ждут», — указывается в тексте.

Ранее стало известно, что правительство Польши намерено исключить Россию и ещё ряд стран из списка государств, с которыми страна запрещает осуществлять авиационное сообщение.

21 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.

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