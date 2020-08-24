Врачи рассказали о выжившем при падении в выгребную яму под Воронежем

Врачи борются за жизнь мужчины, выжившего в результате падения в выгребную яму в Воронежской области.

«Одного выжившего пытаемся спасти, 1968 года рождения, отравление метаном, состояние тяжёлое, медицина катастроф доставила в токсикологию ОКБ (областной клинической больниц) №1», — приводит РИА Новости сообщение регионального Депздрава.

Ранее стало известно о гибели пяти человек, в том числе двух детей, в результате падения в выгребную яму в совхозе Новоусманского района в Воронежской области.

В конце июля в крымском селе Строгановка в Крыму обнаружили тело трёхлетнего мальчика в выгребной яме