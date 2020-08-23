В Воронежской области пятеро погибли после падения в выгребную яму

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Пять человек, включая двоих детей, погибли, провалившись в выгребную яму в совхозе Новоусманского района в Воронежской области, сообщили в местной администрации.
В Воронежской области пятеро погибли после падения в выгребную яму
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«По состоянию на данный момент мы можем сказать, что погибли пять человек. Они погибли в выгребной яме, причины устанавливаются... Среди них двое детей и трое взрослых. Двое мужчин и одна женщина», — цитирует представителя администрации РИА Новости.

По его словам, вызов о происшествии поступил в 18:53 мск, после чего на место прибыли спасатели.

В настоящее время на месте работают следователи.

Ранее в крымском селе Строгановка в Крыму обнаружили тело трёхлетнего мальчика в выгребной яме.

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