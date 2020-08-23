В Воронежской области пятеро погибли после падения в выгребную яму

Пять человек, включая двоих детей, погибли, провалившись в выгребную яму в совхозе Новоусманского района в Воронежской области, сообщили в местной администрации.

«По состоянию на данный момент мы можем сказать, что погибли пять человек. Они погибли в выгребной яме, причины устанавливаются... Среди них двое детей и трое взрослых. Двое мужчин и одна женщина», — цитирует представителя администрации РИА Новости.

По его словам, вызов о происшествии поступил в 18:53 мск, после чего на место прибыли спасатели.

В настоящее время на месте работают следователи.

Ранее в крымском селе Строгановка в Крыму обнаружили тело трёхлетнего мальчика в выгребной яме.