Названы регионы — лидеры по востребованности ипотеки в России
- АГН «Москва»
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Отмечается, что реже остальных за кредитами по ипотеке обращаются жители регионов Северного Кавказа, Крыма, Севастополя, Республики Алтай.
«В первом полугодии 2020 года суммарный объём и число ипотечных кредитов оказались выше результата за аналогичный период 2019 года. При этом в количественном выражении за первое полугодие 75% регионов смогли показать прирост своего ипотечного рынка. В 19 регионах при этом рост был более чем на 10%», — указывается в тексте.
Ранее в Минфине назвали число подавших на льготную ипотеку россиян.