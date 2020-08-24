Названы регионы — лидеры по востребованности ипотеки в России

Чаще всего ипотеку берут жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области. Это следует из данных исследования РИА Новости.

Отмечается, что реже остальных за кредитами по ипотеке обращаются жители регионов Северного Кавказа, Крыма, Севастополя, Республики Алтай.

«В первом полугодии 2020 года суммарный объём и число ипотечных кредитов оказались выше результата за аналогичный период 2019 года. При этом в количественном выражении за первое полугодие 75% регионов смогли показать прирост своего ипотечного рынка. В 19 регионах при этом рост был более чем на 10%», — указывается в тексте.

Ранее в Минфине назвали число подавших на льготную ипотеку россиян.