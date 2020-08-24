Названы регионы — лидеры по востребованности ипотеки в России

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Чаще всего ипотеку берут жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области. Это следует из данных исследования РИА Новости.
Названы регионы — лидеры по востребованности ипотеки в России
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Отмечается, что реже остальных за кредитами по ипотеке обращаются жители регионов Северного Кавказа, Крыма, Севастополя, Республики Алтай.

«В первом полугодии 2020 года суммарный объём и число ипотечных кредитов оказались выше результата за аналогичный период 2019 года. При этом в количественном выражении за первое полугодие 75% регионов смогли показать прирост своего ипотечного рынка. В 19 регионах при этом рост был более чем на 10%», — указывается в тексте.

Ранее в Минфине назвали число подавших на льготную ипотеку россиян.

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