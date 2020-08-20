Минфин назвал число подавших на льготную ипотеку россиян

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Директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков на онлайн-конференции «Жилищное строительство в новых условиях: уроки пандемии, курс развития и взаимодействие ключевых источников» сообщил, что около 450 тыс. заявок по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% подали с начала её действия.
Минфин назвал число подавших на льготную ипотеку россиян
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«По состоянию на прошлую неделю было получено порядка 450 тыс. заявок на получение данной ипотеки. Одобрено в районе 310 тыс.», — цитирует ТАСС Чебескова.

Он сообщил, что Минфин прорабатывает вопрос увеличения лимита по льготной ипотеке под 6,5%.

Он пояснил, что в связи с высоким спросом многие банки уже выдают эти кредиты быстрыми темпами и у них заканчивается лимит, выделенный ДОМ.РФ.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы этот лимит повысить», — добавил Чебесков.

Ранее «Реальное время» сообщало, что за первые шесть месяцев 2020 года в Татарстане объём выданных ипотечных кредитов составил 45 млрд рублей, что на 18,4% больше, чем годом ранее.

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