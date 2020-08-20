Минфин назвал число подавших на льготную ипотеку россиян
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«По состоянию на прошлую неделю было получено порядка 450 тыс. заявок на получение данной ипотеки. Одобрено в районе 310 тыс.», — цитирует ТАСС Чебескова.
Он сообщил, что Минфин прорабатывает вопрос увеличения лимита по льготной ипотеке под 6,5%.
Он пояснил, что в связи с высоким спросом многие банки уже выдают эти кредиты быстрыми темпами и у них заканчивается лимит, выделенный ДОМ.РФ.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы этот лимит повысить», — добавил Чебесков.
Ранее «Реальное время» сообщало, что за первые шесть месяцев 2020 года в Татарстане объём выданных ипотечных кредитов составил 45 млрд рублей, что на 18,4% больше, чем годом ранее.