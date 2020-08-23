Названа примерная стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» после пожара

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На восстановление авианосца «Адмирал Кузнецов», повреждённого пожаром, уйдёт до 350 млн рублей. Такие подсчёты сделала Объединённая судостроительная корпорация.
Названа примерная стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» после пожара
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«На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300—350 млн рублей. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле. Нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта «Адмирала Кузнецова», — сказал ТАСС гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

На корабле развёрнуты интенсивные работы, его докование должно состояться летом 2021 года, добавил он.

Передача корабля ВМФ России запланирована на 2022 год.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошёл 12 декабря 2019 года во время сварочных работ в районе первого энергоотсека. Он стал следствием падения искры в трюмное помещение с мазутом. В результате произошедшего два человека погибли, более десяти пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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