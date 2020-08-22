Путин отметил развитие Дальнего Востока в числе общенациональных задач
- РИА Новости
Об этом говорится в его телеграмме участникам и гостям II Всероссийского молодёжного образовательного Дальневосточного форума «Восток».
«Развитие российского Дальнего Востока, реализация его уникального экономического, геополитического, природного потенциала, создание благоприятных условий для жизни, работы и отдыха людей — в числе наших важнейших общенациональных задач», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доложит Путину об инициативах жителей Дальнего Востока после возвращения из поездки в регион.
В конце июля сообщалось, что переселенцам по программе «Дальневосточный гектар» окажут новые меры поддержки.