Путин отметил развитие Дальнего Востока в числе общенациональных задач

Президент России Владимир Путин считает развитие экономического и природного потенциала Дальнего Востока, а также создание там благоприятных условий для жизни одной из главных общенациональных задач.

Об этом говорится в его телеграмме участникам и гостям II Всероссийского молодёжного образовательного Дальневосточного форума «Восток».

«Развитие российского Дальнего Востока, реализация его уникального экономического, геополитического, природного потенциала, создание благоприятных условий для жизни, работы и отдыха людей — в числе наших важнейших общенациональных задач», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доложит Путину об инициативах жителей Дальнего Востока после возвращения из поездки в регион.

В конце июля сообщалось, что переселенцам по программе «Дальневосточный гектар» окажут новые меры поддержки.