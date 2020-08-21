Навальную предупредили о риске ухудшения состояния мужа при перелёте

Супруга Алексея Навального Юлия подписала заявление с просьбой о транспортировке мужа, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелёте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Омской области.

В ведомстве отметили, что все необходимые для транспортировки в ФРГ документы подготовлены.

«Юлия Борисовна Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелёте», — говорится в сообщении.

В свою очередь, представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки на борт.

Ранее омские врачи дали разрешение на транспортировку Навального в Германию по просьбе его родственников.

20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.

Основным «рабочим диагнозом» медики называют нарушение обмена веществ.