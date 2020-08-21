В Петербурге рассказали о работе по реабилитации переболевших COVID-19

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга направит 7 млн рублей для реабилитации переболевших COVID-19.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт госзакупок.

Пациентам предложат провести две недели в санатории. Для бесплатного лечения нужна постоянная регистрация в Петербурге. Отправлять на реабилитацию станут сразу после выписки из стационара.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.