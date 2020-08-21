В Приморье обсудили цифровые технологии в образовании

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В Уссурийске прошёл педсовет, на котором обсудили цифровизацию образовательного процесса.
В Приморье обсудили цифровые технологии в образовании
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает Vostokmedia.com.

На совещании педагогов выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, учителя региона достойно справились с работой в условиях дистанционного формата обучения.

Вместе с тем на данный момент лишь 33% краевых школ имеют высокоскоростной доступ к интернету.

Кожемяко обратил особое внимание на необходимость повышать мотивацию детей осваивать новые технологии.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

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