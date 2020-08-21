В Приморье обсудили цифровые технологии в образовании
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- РИА Новости
Об этом сообщает Vostokmedia.com.
На совещании педагогов выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, учителя региона достойно справились с работой в условиях дистанционного формата обучения.
Вместе с тем на данный момент лишь 33% краевых школ имеют высокоскоростной доступ к интернету.
Кожемяко обратил особое внимание на необходимость повышать мотивацию детей осваивать новые технологии.
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