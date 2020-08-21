В Мурманской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

В Мурманской области продлили до 6 сентября режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

В отношении работающих пенсионеров принято решение продлить сроки оплаты больничных листов также до 6 сентября.

Речь идёт о гражданах старше 65 лет, которые работают, не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.