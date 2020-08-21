Жена Навального просит Путина разрешить транспортировку мужа в ФРГ

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Супруга госпитализированного в Омске Алексея Навального написала обращение на имя президента России Владимира Путина с просьбой разрешить транспортировку её мужа в Германию. Скан соответствующего обращения размещён в Twitter Навального.
Жена Навального просит Путина разрешить транспортировку мужа в ФРГ
  • РИА Новости

«Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия», — говорится в документе.

Он датирован 21 августа.

Ранее в Кремле сообщили, что российские врачи пригласили прибывших из Германии коллег принять участие в консилиуме касательно состояния Навального. 

Кроме того, там отметили, что возможность отправки Навального для лечения за рубеж является вопросом медицинского решения, а в Кремле не получали обращений с просьбой о переводе Навального на лечение за границу. 

Как заявили врачи, в настоящее время основным «рабочим диагнозом» Навального является нарушение обмена веществ

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