Жена Навального просит Путина разрешить транспортировку мужа в ФРГ
- РИА Новости
«Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия», — говорится в документе.
Он датирован 21 августа.
Ранее в Кремле сообщили, что российские врачи пригласили прибывших из Германии коллег принять участие в консилиуме касательно состояния Навального.
Кроме того, там отметили, что возможность отправки Навального для лечения за рубеж является вопросом медицинского решения, а в Кремле не получали обращений с просьбой о переводе Навального на лечение за границу.
Как заявили врачи, в настоящее время основным «рабочим диагнозом» Навального является нарушение обмена веществ.