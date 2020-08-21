Песков: врачей из Германии пригласили побывать в больнице у Навального
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле 21 августа поинтересовались, как обстоят дела с лечением Навального.
«Наши врачи пригласили прибывших из Германии самолётом врачей побывать в больнице, принять участие в консилиуме с нашими врачами, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и так далее», — рассказал он.
Песков отметил, что не знает, поехали немецкие врачи в больницу или нет, но добавил, что российские медики «с ними в полном контакте».
Также он заявил, что возможность отправки Навального для лечения за рубеж является «вопросом исключительно медицинского решения».
Кроме того, Песков сказал, что в Кремле не получали обращений с просьбой о переводе Навального на лечение за рубеж. Он добавил, что «были только сообщения в социальных сетях».
«Но, собственно, здесь, наверное, и не нужна какая-то лишняя бюрократия», — сказал он.
Ранее в омской больнице заявили, что основным «рабочим диагнозом» Навального является нарушение обмена веществ.
20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.
Навального госпитализировали. Сообщалось, что он находится в состоянии естественной комы.