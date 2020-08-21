Песков: врачей из Германии пригласили побывать в больнице у Навального

Российские врачи пригласили прибывших из Германии коллег поучаствовать в консилиуме касательно состояния блогера Алексея Навального и получить всю информацию о методах его лечения.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле 21 августа поинтересовались, как обстоят дела с лечением Навального.

«Наши врачи пригласили прибывших из Германии самолётом врачей побывать в больнице, принять участие в консилиуме с нашими врачами, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и так далее», — рассказал он.

Песков отметил, что не знает, поехали немецкие врачи в больницу или нет, но добавил, что российские медики «с ними в полном контакте».

Также он заявил, что возможность отправки Навального для лечения за рубеж является «вопросом исключительно медицинского решения».

Кроме того, Песков сказал, что в Кремле не получали обращений с просьбой о переводе Навального на лечение за рубеж. Он добавил, что «были только сообщения в социальных сетях».

«Но, собственно, здесь, наверное, и не нужна какая-то лишняя бюрократия», — сказал он.

Ранее в омской больнице заявили, что основным «рабочим диагнозом» Навального является нарушение обмена веществ.

20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.

Навального госпитализировали. Сообщалось, что он находится в состоянии естественной комы.