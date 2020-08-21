Татарстан получил почти 1,4 млрд рублей на развития детского здравоохранения
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Об этом пишет inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Республики Татарстан.
В общей сложности республика получит 1 млрд 377 млн 899 тыс. рублей. На эти средства в Казани построят центр детской онкологии, гематологии и хирургии. Кроме того, будет куплено 299 единиц оборудования. Также планируется обновить планировку более 30 детских поликлиник.
Ранее RIA56 со ссылкой на данные регионального Министерства здравоохранения рассказало о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в детских оздоровительных лагерях Оренбургской области.