Татарстан получил почти 1,4 млрд рублей на развития детского здравоохранения

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Татарстан в рамках регионального проекта развития детского здравоохранения получил почти 1,4 млрд рублей.
Татарстан получил почти 1,4 млрд рублей на развития детского здравоохранения
  • Pixabay

Об этом пишет inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Республики Татарстан.

В общей сложности республика получит 1 млрд 377 млн 899 тыс. рублей. На эти средства в Казани построят центр детской онкологии, гематологии и хирургии. Кроме того, будет куплено 299 единиц оборудования. Также планируется обновить планировку более 30 детских поликлиник.

Ранее RIA56 со ссылкой на данные регионального Министерства здравоохранения рассказало о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в детских оздоровительных лагерях Оренбургской области.

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