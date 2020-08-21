Ростуризм оценил посещаемость сайта туров с кешбэком

Посещаемость сайта мирпутешествий.рф, на котором можно приобрести туры по России с последующим возвратом части потраченных средств, выросла в десять раз с момента запуска программы.

«Мы с первых минут, конечно же, увидели десятикратный рост посещений на сайте мирпутешествий.рф», — сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Она добавила, что «первые покупки прошли буквально в первые минуты от старта программы».

Ранее Догузова не исключила, что программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части стоимости поездки по России «будет ещё и в дальнейшем реализовываться».

11 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за покупки туров по стране.