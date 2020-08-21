Ростуризм оценил посещаемость сайта туров с кешбэком
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«Мы с первых минут, конечно же, увидели десятикратный рост посещений на сайте мирпутешествий.рф», — сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Она добавила, что «первые покупки прошли буквально в первые минуты от старта программы».
Ранее Догузова не исключила, что программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части стоимости поездки по России «будет ещё и в дальнейшем реализовываться».
11 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за покупки туров по стране.