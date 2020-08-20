В Ростуризме допустили продолжение программы кешбэка за туры по России

Глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая в эфире телеканала «Россия 24», не исключила, что программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части стоимости поездки по России «будет ещё и в дальнейшем реализовываться».

«Мы, безусловно, сейчас посмотрим, каков будет интерес, какие регионы будут больше всего востребованы среди наших граждан, как будет распределяться спрос, как в целом сама технология сработает. И да, безусловно, мы не исключаем, что эта программа будет ещё и в дальнейшем реализовываться», — заявила Догузова.

Она отметила, что это «очень беспрецедентная программа». По её словам Догузовой, «правительство ещё никогда не выделяло столько денег на поддержку внутреннего туризма».

Она сообщила, что «это, с одной стороны, очень социально ориентированная программа, которая призвана поддержать граждан, позволить им доступнее и интереснее отдохнуть в стране». С другой стороны, по словам главы Ростуризма, «она призвана поддержать ещё региональные экономики».

«Это миллионы рабочих мест, это множество предприятий, которые непосредственно задействованы в индустрии гостеприимства», — добавила Догузова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за покупки туров по стране.

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России.