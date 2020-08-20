В Ростуризме допустили продолжение программы кешбэка за туры по России
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«Мы, безусловно, сейчас посмотрим, каков будет интерес, какие регионы будут больше всего востребованы среди наших граждан, как будет распределяться спрос, как в целом сама технология сработает. И да, безусловно, мы не исключаем, что эта программа будет ещё и в дальнейшем реализовываться», — заявила Догузова.
Она отметила, что это «очень беспрецедентная программа». По её словам Догузовой, «правительство ещё никогда не выделяло столько денег на поддержку внутреннего туризма».
Она сообщила, что «это, с одной стороны, очень социально ориентированная программа, которая призвана поддержать граждан, позволить им доступнее и интереснее отдохнуть в стране». С другой стороны, по словам главы Ростуризма, «она призвана поддержать ещё региональные экономики».
«Это миллионы рабочих мест, это множество предприятий, которые непосредственно задействованы в индустрии гостеприимства», — добавила Догузова.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за покупки туров по стране.
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России.