Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за туры по стране

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за покупки туров по стране.
Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за туры по стране
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.

Ранее Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России.

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