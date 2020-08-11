Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за туры по стране

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за покупки туров по стране.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.

Ранее Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России.